Караваєв: Пятов сказав, що настав його час йти зі збірної

У матчі Ліги націй з Вірменією (3:0) гравці збірної України мали проблеми у першій половині.

Про це заявив захисник збірної України Олександр Караваєв.

"У першому таймі було важко, суперник оборонявся всією командою, були проблеми. Були шанси, але не використали. У другому таймі треба було дотискати, і після першого голу пішло легше. Було тяжко, однак ми були мотивовані на результат.

Пятов? Андрій - легенда. Одного разу він уже йшов, потім повернувся. Зараз він каже, що для всіх приходить час іти, і зараз його час. Він може пишатися своєю кар'єрою, приклад для всіх нас.

Ще хочу подякувати вболівальникам за підтримку. Це дуже мотивує, дає надію", - сказав Караваєв.