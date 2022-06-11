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Караваєв: Пятов сказав, що настав його час йти зі збірної

Сьогодні 21:24 99 0
Гравець оцінив перемогу українців
Караваєв: Пятов сказав, що настав його час йти зі збірної
Фото Getty Images
#Андрій Пятов, #Олександр Караваєв

Джерело - sport.ua.

У матчі Ліги націй з Вірменією (3:0) гравці збірної України мали проблеми у першій половині.

Про це заявив захисник збірної України Олександр Караваєв.

"У першому таймі було важко, суперник оборонявся всією командою, були проблеми. Були шанси, але не використали. У другому таймі треба було дотискати, і після першого голу пішло легше. Було тяжко, однак ми були мотивовані на результат.

Пятов? Андрій - легенда. Одного разу він уже йшов, потім повернувся. Зараз він каже, що для всіх приходить час іти, і зараз його час. Він може пишатися своєю кар'єрою, приклад для всіх нас.

Ще хочу подякувати вболівальникам за підтримку. Це дуже мотивує, дає надію", - сказав Караваєв.

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