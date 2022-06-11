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Ювентус узгодив умови контракту з Костичем

Сьогодні 15:44 113 0
Гравець підпише угоду з італійським клубом
Ювентус узгодив умови контракту з Костичем
#Айнтрахт Франкфурт, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Філіп Костич

Джерело - Get Italian Football News.

Вінгер Айнтрахта Філіп Костич близький до переходу в Ювентус.

Про це повідомляє Get Italian Football News.

Футболіст відмовився від пропозиції німецького клубу підписати нову угоду, натомість вже узгодив особисті умови з "б’янконері". Він готовий підписати 3-річний контракт з 2,5 млн євро на рік.

Клуби ще не домовилися про суму компенсації, Айнтрахт просить 20 млн євро. Італійці вважають цю суму зависокою, тому працюють над її зниженням.

Нагадаємо, Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус.

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