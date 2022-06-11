Гравець підпише угоду з італійським клубом

Джерело - Get Italian Football News.

Вінгер Айнтрахта Філіп Костич близький до переходу в Ювентус.

Про це повідомляє Get Italian Football News.

Футболіст відмовився від пропозиції німецького клубу підписати нову угоду, натомість вже узгодив особисті умови з "б’янконері". Він готовий підписати 3-річний контракт з 2,5 млн євро на рік.

Клуби ще не домовилися про суму компенсації, Айнтрахт просить 20 млн євро. Італійці вважають цю суму зависокою, тому працюють над її зниженням.

Нагадаємо, Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус.