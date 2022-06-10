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Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус

Сьогодні 15:15 144 0
Ілкай Гюндоган влітку може змінити клуб
Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Гюндоган, #Манчестер Сіті, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган влітку може змінити клубну прописку.

Про це TuttoSport з посиланням на Bild.

На 31-річного футболіста претендуватимуть Барселона та Ювентус, які слідкують за його ситуацією в Англії. Також раніше повідомлялося про зацікавленість з боку Баварії.

Сам Гюндоган хотів би виступати за ту команду, де він зможе отримувати регулярну ігрову практику перед чемпіонатом світу в Катарі.

В сезоні 2021/22 німець провів 27 матчів в АПЛ у складі Ман Сіті, зумівши відзначитися 8 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, Арсенал готує трансфер Гюндогана.

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