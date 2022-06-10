Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган влітку може змінити клубну прописку.
Про це TuttoSport з посиланням на Bild.
На 31-річного футболіста претендуватимуть Барселона та Ювентус, які слідкують за його ситуацією в Англії. Також раніше повідомлялося про зацікавленість з боку Баварії.
Сам Гюндоган хотів би виступати за ту команду, де він зможе отримувати регулярну ігрову практику перед чемпіонатом світу в Катарі.
В сезоні 2021/22 німець провів 27 матчів в АПЛ у складі Ман Сіті, зумівши відзначитися 8 голами та 4 асистами.
Нагадаємо, Арсенал готує трансфер Гюндогана.