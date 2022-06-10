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Мудрик визначився з новим клубом

Сьогодні 14:14 583 0
Мудрик вирішив продовжити кар'єру у Бундеслізі
Мудрик визначився з новим клубом
#Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Атакувальний півзахисник Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик прийняв остаточне рішення щодо своєї подальшої кар'єри.

Про це повдіомляє SempreMilan.

Не дивлячись на інтерес двох італійських грандів в обличчі Мілану та Ювентусу, хавбек вирішив перейти у Баєр.

Мудрик відмовив представникам Серії А через те, що вже довгий час веде переговори із німецьким клубом та не хоче порушувати дану "фармацевтам" обіцянку. Окрім того, як вважає сам виконавець, в Баєрі він зможе розвиватись в повному обсязі. 

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус відновив свій інтерес до Мудрика.

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