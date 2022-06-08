Джерело - tribuna.com.
Ювентус продовжує слідкувати за вінгером Шахтаря Михайлом Мудриком.
Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
Туринці розглядають кандидатуру 21-річного футболіста в якості підсилення атакувальної лінії команди. Окрім українця, гранд Серії А також зацікавлений в придбанні Доменіко Берарді з Сассуоло та Філіпа Костича з Айнтрахта.
Окрім цього, Ювентус в літнє міжсезоння може підписати на правах вільного агента 34-річного Анхеля ді Марію.
Нагадаємо, Баєр домовився з Шахтарем про трансфер Мудрика.