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Ювентус відновив свій інтерес до Мудрика

Сьогодні 10:42 197 0
Вінгер Шахтаря зацікавив Ювентус
Ювентус відновив свій інтерес до Мудрика
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Ювентус, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Ювентус продовжує слідкувати за вінгером Шахтаря Михайлом Мудриком.

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Туринці розглядають кандидатуру 21-річного футболіста в якості підсилення атакувальної лінії команди. Окрім українця, гранд Серії А також зацікавлений в придбанні Доменіко Берарді з Сассуоло та Філіпа Костича з Айнтрахта.

Окрім цього, Ювентус в літнє міжсезоння може підписати на правах вільного агента 34-річного Анхеля ді Марію.

Нагадаємо, Баєр домовився з Шахтарем про трансфер Мудрика.

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