Зінченко: Головна перемога, яку чекає весь світ - це перемога над російською агресією

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вкрай розчарований поразкою від Вельсу (0:1) у фіналі плей-оф відбору чемпіонату світу-2022.

Про це заявив сам гравець.

"Я не можу описати свої емоції прямо зараз. Хочу сказати слова вдячності за підтримку протягом цього часу. Ми це відчували. На жаль, не всі наші вболівальники змогли потрапити на стадіон через квоту в 1500 місць. Буже пишаюсь бути українцем. Не можу сказати, що хтось не віддавався на полі. Хлопці віддали всіх себе. Їх воротар був на висоті. Він гравець матчу. А коли воротар - гравець матчу, це означає що інша команда контролювала гру. Не думаю, що ми заслуговували на поразку, але найбільша перемога, якої чекає вся Україна весь світ - це перемога над злом і російською агресією.

Чи заважав дощ? Ні, погода була однаковою для обох команд. Не можу сказати, що ми поступались Вельсу тактично чи технічно. Сподіваюсь, що українці можуть пишатися нами. Звісно, це не той результат, якого ми хотіли, але ми продовжуємо працювати над нашою головною перемогою. Після голу я знав, що ми будемо створювати моменти, але воротар був на висоті.

Я не бачив момент з Ярмоленком на повторі. Тому нічного не можу сказати. Гравці в роздягальні казали, що це був очевидний пенальті. Спілкування з арбітром? Валлійці дуже довго тягнули час. Треба спілкуватись з арбітром на полі, бо це жива людина. Емоцій немає. Але ми не маємо права опускати руки, здаватись. Наша нація ніколи не здається. Треба показати світу, що ми дуже сильна нація", - сказав Зінченко.