Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
Вчора 20:56 1110
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Сьогодні 13:27 197
Бабич покинув Кривбас
Сьогодні 12:25 205
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Сьогодні 12:09 16716
Вернидуб може очолити Кривбас
Сьогодні 11:16 490
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Сьогодні 09:31 218236
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:41 1002
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
Вчора 23:09 341
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
Вчора 22:36 764
Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги
Вчора 22:24 516
Прямі трансляції

Арсенал та Вест Гем активізувалися у боротьбі за Зінченка

Сьогодні 13:41 165 0
Олександр Зінченко влітку може змінити клуб
Арсенал та Вест Гем активізувалися у боротьбі за Зінченка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Арсенал та Вест Гем посилили інтерес до гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка після вильоту збірної України з відбору до ЧС-2022.

Про це повідомляє Evening Standard.

До вчорашнього вечора 25-річний українець призупинив обговорення свого майбутнього, зосередившись на виході національної команди на чемпіонат світу. Тепер ці команди активізувалися, щоб дізнатися про наступний кар’єрний крок футболіста, якому Сіті не може гарантувати постійну ігрову практику.

Обидві команди приваблює те, що українець може грати і в півзахисті, і на лівому фланзі оборони, а Сіті навряд перешкоджатиме трансферу, якщо Зінченко зробить такий запит.

Арсенал хоче використовувати Зінченка у півзахисті, а Вест Гем бачить у ньому конкурента лівому захиснику Аарону Крессвеллу.

Читайте також: Зінченко: Головна перемога, яку чекає весь світ - це перемога над російською агресією

Коментарі ()
Популярне зараз
Вельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Вельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 6199
Уельс - Україна 1:0. Як це було Уельс - Україна 1:0. Як це було 46571
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України 218236
Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн 2823
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України 16716
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом 5637
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10542 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35273
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94359
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41985
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 18476 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4680 1