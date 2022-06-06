Олександр Зінченко влітку може змінити клуб

Арсенал та Вест Гем посилили інтерес до гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка після вильоту збірної України з відбору до ЧС-2022.

Про це повідомляє Evening Standard.

До вчорашнього вечора 25-річний українець призупинив обговорення свого майбутнього, зосередившись на виході національної команди на чемпіонат світу. Тепер ці команди активізувалися, щоб дізнатися про наступний кар’єрний крок футболіста, якому Сіті не може гарантувати постійну ігрову практику.

Обидві команди приваблює те, що українець може грати і в півзахисті, і на лівому фланзі оборони, а Сіті навряд перешкоджатиме трансферу, якщо Зінченко зробить такий запит.

Арсенал хоче використовувати Зінченка у півзахисті, а Вест Гем бачить у ньому конкурента лівому захиснику Аарону Крессвеллу.

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