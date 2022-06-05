Павелко: Разом з Зеленським вирішили в серпні відновити УПЛ

Президент УАФ розповів коли розпочнеться новий сезон чемпіонату України

Джерело - The Associated Press.

Чемпіонат України з футболу відновиться у серпні.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми разом із президентом прийняли рішення, що в серпні відновимо чемпіонат України. В Україні ми будемо грати на всіх рівнях: УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат. На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення прийнято спільно з президентом України".

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"Я повідомив Чеферіну та Інфантіно, що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми обговорюємо деталі. Ми обговоримо з нашою військовою радою та урядом, як це безпечно все організувати", - сказав Павелко.

Нагадаємо, Павелко зустрівся з Інфантіно та подякував за допомогу Україні.