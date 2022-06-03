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Новий сезон УПЛ може стартувати 20 серпня - Циганик

Вчора 22:55 130 0
Ігор Циганик розповів, коли може розпочатись новий сезон в УПЛ.
Новий сезон УПЛ може стартувати 20 серпня - Циганик
#Чемпіонат України, УПЛ, #Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

Новий сезон УПЛ може стартувати у серпні.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я впевнений, що чемпіонат стартує в Україні. Пробна дата – 20-ті числа серпня. Якщо ми виходимо на чемпіонат світу, то у нас є одні дати – тоді вся осіння частина чемпіонату повинна вміститися в три місяці, навіть два з половиною. Зараз всі чекають матчу проти Уельсу. Якщо ми, не дай боже, не потрапляємо на чемпіонат світу, то всі футболісти залишаються в Україні.

Попри те, що ФІФА та УЄФА вимагають, щоб всі футбольні змагання припинялись на період чемпіонату світу, для нас можна буде зробити певне виключення, якщо у нас буде не так багато легіонерів, які поїдуть на ЧС-2022. Основний варіант – починаючи з 20 серпня і до кінця жовтня закінчити осінню частину чемпіонату. А вже в березні будемо дивитись, яка буде ситуація в Україні. Все буде залежати від того, яка буде ситуація на фронті", – сказав Циганик.

  Читайте: Динамо оприлюднило свою позицію щодо наступного сезону УПЛ

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