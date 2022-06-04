Павелко зустрівся з Інфантіно та подякував за допомогу Україні

Президент УАФ провів зустріч із керівниками ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко зустрівся з президентом ФІФА Джанні Інфантіно та секретарем організації Фатмою Самурою.

Про це функціонер повідомив у Фейсбуці.

"Перш за все висловив вдячність за оперативно прийняте рішення про відсторонення російських команд і збірних від усіх змагань під егідою ФІФА. Обговорили багато питань з життя українського футболу в умовах війни, які перед цим у Києві ми обговорювали з президентами клубів УПЛ та ПФЛ, і позицію яких доніс до очільників ФІФА".

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