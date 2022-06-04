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Павелко зустрівся з Інфантіно та подякував за допомогу Україні

Сьогодні 14:20 131 0
Президент УАФ провів зустріч із керівниками ФІФА
Павелко зустрівся з Інфантіно та подякував за допомогу Україні
#ФІФА, #Інфантіно, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко зустрівся з президентом ФІФА Джанні Інфантіно та секретарем організації Фатмою Самурою.

Про це функціонер повідомив у Фейсбуці.

"Перш за все висловив вдячність за оперативно прийняте рішення про відсторонення російських команд і збірних від усіх змагань під егідою ФІФА. Обговорили багато питань з життя українського футболу в умовах війни, які перед цим у Києві ми обговорювали з президентами клубів УПЛ та ПФЛ, і позицію яких доніс до очільників ФІФА".

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"Подякував Джанні і Фатмі за постійну вагому підтримку України та велику увагу до нашої країни у ці складні для всього українського народу часи. Також вдячний президенту і генсеку ФІФА за готовність сприяти у відродженні українського футболу на всіх рівнях - від УПЛ і ПФЛ до шкільних змагань", - написав Павелко.

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