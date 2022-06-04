Павелко зустрівся з Інфантіно та подякував за допомогу Україні

Джерело - Чемпіон.
Президент УАФ Андрій Павелко зустрівся з президентом ФІФА Джанні Інфантіно та секретарем організації Фатмою Самурою.
Про це функціонер повідомив у Фейсбуці.
"Перш за все висловив вдячність за оперативно прийняте рішення про відсторонення російських команд і збірних від усіх змагань під егідою ФІФА. Обговорили багато питань з життя українського футболу в умовах війни, які перед цим у Києві ми обговорювали з президентами клубів УПЛ та ПФЛ, і позицію яких доніс до очільників ФІФА".
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"Подякував Джанні і Фатмі за постійну вагому підтримку України та велику увагу до нашої країни у ці складні для всього українського народу часи. Також вдячний президенту і генсеку ФІФА за готовність сприяти у відродженні українського футболу на всіх рівнях - від УПЛ і ПФЛ до шкільних змагань", - написав Павелко.