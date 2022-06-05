Уельс - Україна 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

54' Ремзі пробивав з-за меж штрафного майданчика, але заблокували його удар захисники збірної України.

53' Подавав у штрафний майданчик Циганков, але м'яч полетів у руки Геннесі.

52' Караваєв наздогнав Вільямса, який втікав у контратаку і відбірав м'яч.

50' Матео Лаос жовтою карткою покарав головного тренера Вельса за надмірні емоції.

49' Матвієнко у центрі поля класно в підкаті зіграв. Ще й офсайд зафіксував арбітр після цього.

48' Мур класно прострілив на Ремзі в контратаці, але Аарон пробив трохи повз ворота. Пощастило збірній Україні.

47' Яремчук на фланзі з Родоном боровся і зміг аут заробити українець.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Поступаємося з мінімальним рахунком!

45' Джеймс пробивав з небезпечної позиції, але в руки Бущану полетів м'яч.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Після подачі від Зінченка м'яч відлетів у руки Геннесі.

44' Караваєв подавав на дальню стійку, але через рикошет не встиг Циганков до м'яча - кутовий.

42' Джеймс зіштовхнувся з Караваєвим у центрі поля. Фол на користь збірної України зафіксував арбітр.

41' Арбітри ВАР переглянули епізод, але лише кутовий на користь збірної України.

40' Аллен збив Ярмоленка в штрафному майданчику!

38' Гарет Бейл подавав з штрафного, але від Родона м'яч пішов за межі поля.

36' Тримає Україна м'яч, але важко просуватися вперед і створювати атаки.

34' Гол! Пропускає збірна України! Бейл подавав у штрафний майданчик, Ярмоленко намагався головою вибити м'яч, але влучив у свої ворота.

33' Маліновський порушив правила проти Бейла перед воротами.

32' Миколенко грубо на фланзі зіграв, за що отриамв жовту картку

31' Яремук віддав розрізну передачу, але встиг Геннесі вийти з воріт і забрати м'яч у руки.

29' Маліновський класно подав на Ярмоленка, той продовжив у центр, але Ампаду вибив головою м'яч подалі.

28' Циганков вийшов один на один з Геннесі, але повз ворота пробив Віктор. Після завершення епізоду боковий арбітр підняв прапорець.

26' Сильно на поєдинок впливає зараз погода, дощ змушує гравців частіше бити з дальніх дистанцій.

24' Ремзі виконав подачу в штрафний майданчик, але трохи до неї не встиг Джеймс на дальній стійці.

22' Циганков класно прострілив на Караваєва, але Олександр не влучив по м'ячу.

21' Гарет Бейл пробивав з дальньої дистанції, але вище воріт пішов м'яч.

19' Георгій Бущан опинився на газоні, тримається за гомілку кіпер збірної України, медики на полі.

17' Пішла подача в штрафний майданчик збірної України, але в Родона був зафіксований офсайд.

16' Забарний заблокував простріл Джеймса - кутовий для Вельса.

14' Контролює Вельс м'яч у ці хвилини, але до удару справа не доходить.

12' Забарний видав шикарний розрізний пас на Яремчука, але Роман не зміг переграти Геннесі у виході один на один.

11' Маліновський намагався підготувавти удар, але встиг Ремзі накрити Руслана.

10' Контролює збірна України м'яч, Вельс не поспішає пресингувати.

9' Циганков подавав у штрафний майданчик після розіграшу, але Геннесі зачепив м'яч - ще один корнер.

8' Циганков наважився на дальній удар, але Геннесі перевів м'яч на кутовий.

7' Джеймс, також отримав жовту в епізоді з фолом Аллена. За розмови покарали вінгера збірної Вельсу.

6' Пішла подача з корнера, але Бущан кулаком вибив м'яч подалі від воріт.

5' Девіс наважився на дальній удар, але від Маліновського м'яч пішов на кутовий.

4' Маліновський потужно пробив по воротах, але Геннесі забрав м'яч у руки.

3' Вирішив Зінченко пробити і влучив у площину воріт, але арбітр попросив перебити.

2' Аллен наступив на ногу Степаненку. Жова картка для валлійця.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Вельсу!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле.

Збірна України обрала синій комплект форми на цей поєдинок. Суперник українців зіграє домашній поєдинок у червоному екіпіруванні.

Визначилися стартові склади команд.

Збірна України зіграє проти Вельса у фіналі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Поєдинок відбудеться у неділю, 5 червня, на стадіоні Кардіфф Сіті Стедіум, у Кардіффі. Початок о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.