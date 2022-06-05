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Петраков визначився зі складом збірної України на матч з Вельсом

Сьогодні 17:42 742 0
Початок матчу о 19:00
Петраков визначився зі складом збірної України на матч з Вельсом
#Вельс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у фіналі плей-оф відбору ЧС-2022 збірна України зустрінуться з Вельсом.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Кардіфф Сіті валлійської столиці. Початок матчу о 19:00.

Стали відомі стартові склади команд:

Вельс: Геннессі, Робертс, Девіс, Родон, Вільямс, Ампаду, Ремзі, Аллен, Джеймс, Мур, Бейл

Україна: 1. Георгій Бущан, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 21. Олександр Караваєв, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Зінченко, 15. Віктор Циганков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

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Запасні: 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Пятов, 14. Михайло Мудрик, 18. Олександр Піхальонок, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

Переможець протистояння вийде до фінального раунду ЧС-2022, де наприкінці року зіграє у групі B з командами Англії, США та Ірану.

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