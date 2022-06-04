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Русол: Я б не сказав, що Довбик близький до переходу в Торіно

Сьогодні 14:03 174 0
Команди ще не обговорювали деталі трансферу
Русол: Я б не сказав, що Довбик близький до переходу в Торіно
#СК Дніпро-1, #Торіно, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - Футбол News.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не близький до переходу в Торіно.

Про це розповів виконавчий директор дніпрян Андрій Русол.

"Я б не сказав, що Довбик близький до переходу. Є зацікавленість з боку клубів, в тому числі й від Торіно. Але, ситуація поки що далека до підписання контракту".

  АктуальноТоріно знайшло альтернативу трансферу Довбика

"Процес не дійшов до обговорення конкретних цифр. Поки не ставляться задачі, що ми повинні якимось чином убезпечувати себе, продаючи футболістів. Але так, його потенційний трансфер може принести в казну досить пристойну суму", - сказав Русол.

Нагадаємо, Болонья хоче перехопити Довбика у Торіно.

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