Команди ще не обговорювали деталі трансферу

Джерело - Футбол News.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не близький до переходу в Торіно.

Про це розповів виконавчий директор дніпрян Андрій Русол.

"Я б не сказав, що Довбик близький до переходу. Є зацікавленість з боку клубів, в тому числі й від Торіно. Але, ситуація поки що далека до підписання контракту".

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"Процес не дійшов до обговорення конкретних цифр. Поки не ставляться задачі, що ми повинні якимось чином убезпечувати себе, продаючи футболістів. Але так, його потенційний трансфер може принести в казну досить пристойну суму", - сказав Русол.

Нагадаємо, Болонья хоче перехопити Довбика у Торіно.