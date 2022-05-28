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Болонья хоче перехопити Довбика у Торіно

Сьогодні 18:25 443 0
Українець близький до переїзду до італійського чемпіонату
Болонья хоче перехопити Довбика у Торіно
#Болонья, #Артем Довбик

Джерело - isport.ua.

Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик може перейти до Болоньї.

Як повідомляє Il Resto del Carlino.

Тренерський штаб італійців упевнений, що українець підійде команді за манерою своєї гри. Болонья готова провести переговори з Довбиком та українським клубом.

Послугами 24-річного гравця активно цікавиться Торіно. Бики близькі до завершення угоди, адже вже погодив умови контракту із футболістом.

У сезоні, що завершився достроково, УПЛ нападник провів 17 матчів, в яких забив 14 голів і виконав чотири гольові передачі.

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