Торіно знайшло альтернативу трансферу Довбика

Джерело - Tuttosport.
Торіно досі не визначивсі із підписанням форварда в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє TuttoSport.
Якщо раніше пріоритетним варіантом клубу вважався форвард Дніпра-1 Артем Довбик, то тепер також розглядається кандидатура Жуана Педро з Кальярі, який вилетів в Серію Б.
Трансфер італійця є дешевшим, а Торіно станом на сьогодні не може домовитися про суму переходу українського футболіста.
Італійці готові заплатити 8 мільйонів євро, Дніпро-1 вимагає мінімум 12. Педро тим часом коштуватиме всього 7 мільйонів.
Також в Торіно розуміють, що Довбику знадобиться час на адаптацію.
Раніше повідомлялося, що Торіно прийме рішення щодо Довбика після матчу з Шотландією (1:3).