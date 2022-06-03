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Торіно знайшло альтернативу трансферу Довбика

Сьогодні 08:45 243 0
"Бики" можуть придбати італійця з Серії Б
Торіно знайшло альтернативу трансферу Довбика
#Кальярі, #СК Дніпро-1, #Торіно, #Артем Довбик, #Жуан Педро

Джерело - Tuttosport.

Торіно досі не визначивсі із підписанням форварда в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє TuttoSport.

Якщо раніше пріоритетним варіантом клубу вважався форвард Дніпра-1 Артем Довбик, то тепер також розглядається кандидатура Жуана Педро з Кальярі, який вилетів в Серію Б. 

Трансфер італійця є дешевшим, а Торіно станом на сьогодні не може домовитися про суму переходу українського футболіста.

Італійці готові заплатити 8 мільйонів євро, Дніпро-1 вимагає мінімум 12. Педро тим часом коштуватиме всього 7 мільйонів.

Також в Торіно розуміють, що Довбику знадобиться час на адаптацію.

Раніше повідомлялося, що Торіно прийме рішення щодо Довбика після матчу з Шотландією (1:3).

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