ПСЖ вирішив змінити головного тренера

Керівництво Парі Сен-Жермен планує звільнити Маурісіо Почеттіно найближчим часом.

Про це повідомляє Le Parisien.

У паризькому клубі очікують повернення Нассера Аль-Хелаїфі з Катару, після чого рішення буде оголошено офіційно.

За підсумками минулого сезону ПСЖ став чемпіоном Франції, але поступився у Кубку Франції, а також вилетів до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу.

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Зідану 25 млн євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе переконує Чуамені перейти у ПСЖ.