Джерело - football.ua.
Керівництво Парі Сен-Жермен планує звільнити Маурісіо Почеттіно найближчим часом.
Про це повідомляє Le Parisien.
У паризькому клубі очікують повернення Нассера Аль-Хелаїфі з Катару, після чого рішення буде оголошено офіційно.
За підсумками минулого сезону ПСЖ став чемпіоном Франції, але поступився у Кубку Франції, а також вилетів до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу.
Нагадаємо, ПСЖ запропонував Зідану 25 млн євро за сезон.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе переконує Чуамені перейти у ПСЖ.