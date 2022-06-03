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ПСЖ звільнить Почеттіно

Вчора 23:11 179 0
ПСЖ вирішив змінити головного тренера
ПСЖ звільнить Почеттіно
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Почеттіно, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Керівництво Парі Сен-Жермен планує звільнити Маурісіо Почеттіно найближчим часом.

Про це повідомляє Le Parisien.

У паризькому клубі очікують повернення Нассера Аль-Хелаїфі з Катару, після чого рішення буде оголошено офіційно.

За підсумками минулого сезону ПСЖ став чемпіоном Франції, але поступився у Кубку Франції, а також вилетів до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу.

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Зідану 25 млн євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе переконує Чуамені перейти у ПСЖ.

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