Зінедін Зідан може стати найоплачуванішим тренером світу

ПСЖ веде переговори з екстренером Реала Зінедіном Зіданом.

Про це повідомляє Sportmediaset.

У понеділок, 30 травня, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі зустрівся з Зіданом.

Керівник ПСЖ хоче зробити француза новим тренером команди і запропонував йому платню у розмірі 25 млн євро на сезон. Це зробило б його найвисокооплачуванішим коучем у світі – вище за Дієго Сімеоне (24 млн) та Пепа Гвардіолу (23 млн).

Проте Зідан поки не відповів на цю пропозицію згодою. За інформацією Mundo Deportivo, 49-річний залишається зацікавлений у роботі в збірній Франції, що дозволить йому і надалі проживати у Мадриді та вирушати до Франції лише на час міжнародних перерв.

Раніше Зідан відмовився очолювати ПСЖ.