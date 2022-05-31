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ПСЖ запропонував Зідану 25 млн євро за сезон

Вчора 23:25 124 0
Зінедін Зідан може стати найоплачуванішим тренером світу
ПСЖ запропонував Зідану 25 млн євро за сезон
Фото - gettyimages
#Зінедін Зідан, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

ПСЖ веде переговори з екстренером Реала Зінедіном Зіданом.

Про це повідомляє Sportmediaset.

У понеділок, 30 травня, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі зустрівся з Зіданом.

Керівник ПСЖ хоче зробити француза новим тренером команди і запропонував йому платню у розмірі 25 млн євро на сезон. Це зробило б його найвисокооплачуванішим коучем у світі – вище за Дієго Сімеоне (24 млн) та Пепа Гвардіолу (23 млн).

Проте Зідан поки не відповів на цю пропозицію згодою. За інформацією Mundo Deportivo, 49-річний залишається зацікавлений у роботі в збірній Франції, що дозволить йому і надалі проживати у Мадриді та вирушати до Франції лише на час міжнародних перерв.

Раніше Зідан відмовився очолювати ПСЖ.

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