Головне
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2909
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 19:23 347
Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон
Сьогодні 19:01 1051
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022
Сьогодні 19:00 379
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Сьогодні 13:30 1090
Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя
Сьогодні 13:09 335
Стала відома арена, на якій відбудеться бій Усик - Джошуа
Сьогодні 11:39 893
Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій
Сьогодні 10:09 337
Визначено найкращого гравця матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 09:09 1226
Петраков: Ми грали для людей, які зараз виборюють свободу України
Сьогодні 08:08 484
Прямі трансляції

Мбаппе переконує Чуамені перейти у ПСЖ

Сьогодні 19:56 115 0
Орельєн Чуамені влітку може змінити клуб
Мбаппе переконує Чуамені перейти у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Чуамені, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football24.ua.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе намагається відмовити півзахисника Монако Орельєна Чуамені від переходу в Реал та переконує переїхати в столицю Франції.

Про це повідомляє Marca.

ПСЖ також хоче підписати 22-річного хавбека Монако, однак той нібито узгоджує фінальні деталі трансферу в Мадрид за 100 млн євро. Мбаппе раніше сам відмовився від запрошення Реала, а тепер ще й хоче позбавити мадридців бажаних новачків. Нападнику допомагає табір збірної Франції, де він зараз перебуває разом з Чуамені і може безпосередньо розмовляти з півзахисником Монако.

Нагадаємо, Чуамені узгодив перехід у Реал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна 1:3. Як це було Шотландія - Україна 1:3. Як це було 97007
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського 3676
Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу 4924
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 40308
Шотландія - Україна 1:3: відео голів Шотландія - Україна 1:3: відео голів 6010
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 2909
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 13299
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94239
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41865
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19249
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28603 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 20675