Мбаппе переконує Чуамені перейти у ПСЖ

Орельєн Чуамені влітку може змінити клуб

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе намагається відмовити півзахисника Монако Орельєна Чуамені від переходу в Реал та переконує переїхати в столицю Франції.

Про це повідомляє Marca.

ПСЖ також хоче підписати 22-річного хавбека Монако, однак той нібито узгоджує фінальні деталі трансферу в Мадрид за 100 млн євро. Мбаппе раніше сам відмовився від запрошення Реала, а тепер ще й хоче позбавити мадридців бажаних новачків. Нападнику допомагає табір збірної Франції, де він зараз перебуває разом з Чуамені і може безпосередньо розмовляти з півзахисником Монако.

Нагадаємо, Чуамені узгодив перехід у Реал.