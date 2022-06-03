Баварія готова платити Мане 20 млн євро заробітної плати

Мане може вдівічі більше заробляти у Баварії ніж у Ліверпулі

Вінгер Ліверпуля Садіо Мане продовжує перемовини з Баварією.

Про це повідомляє Sport1.

Переговори ще не на фінішній прямій, бо клубам ще треба домовитися про суму трансферу. Але мюнхенці дуже впевнені, що їм вдасться оформити перехід.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич грає велику роль у запрошенні Мане. Він контактував з агентом футболіста та справив переконливе враження на нього. Функціонер переконав сенегальця аргументом, що той стане новою зіркою клубу, коли в ПСЖ" такого не гарантували.

Мане пропонують зарплату 20 млн євро на рік до сплати податків. У Ліверпулі зараз він отримує 12 млн євро.

Нагадаємо, Ліверпуль визначився із заміною Мане.