Ліверпуль визначився із заміною Мане

Мерсисайдці зацікавлені у підписанні півзахисника Барселони

Вінгер Барселони Усман Дембеле близький до зміни клубної прописки.

Про це повідомляє Diario Sport.

Два англійські ТОП-клуби зацікавлені у підписанні Дембелі. Йдеться про Ліверпуль і Челсі. Представники мерсисайдців уже пов'язувалися з оточенням півзахисника.

Головний тренер червоних Юрген Клопп хоче підписати 2-3 футболістів атакувального плану у зв'язку з ймовірним відходом вінгера Садіо Мане та наміром продати форварда Роберто Фірміно. Варіант із Дембеле подобається німецькому фахівцю.

Чинна угода француза з каталонцями закінчується вже у липні цього року.

Минулого сезону на рахунку вінгера Барселони 1 гол та 13 асистів у 21 матчі Ла-Ліги.