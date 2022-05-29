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Ліверпуль визначився із заміною Мане

Сьогодні 20:25 45 0
Мерсисайдці зацікавлені у підписанні півзахисника Барселони
Ліверпуль визначився із заміною Мане
Фото Getty Images
#Ліверпуль, #Усман Дембеле

Джерело - isport.ua.

Вінгер Барселони Усман Дембеле близький до зміни клубної прописки.

Про це повідомляє Diario Sport.

Два англійські ТОП-клуби зацікавлені у підписанні Дембелі. Йдеться про Ліверпуль і Челсі. Представники мерсисайдців уже пов'язувалися з оточенням півзахисника.

Головний тренер червоних Юрген Клопп хоче підписати 2-3 футболістів атакувального плану у зв'язку з ймовірним відходом вінгера Садіо Мане  та наміром продати форварда Роберто Фірміно. Варіант із Дембеле подобається німецькому фахівцю.

Чинна угода француза з каталонцями закінчується вже у липні цього року.

Минулого сезону на рахунку вінгера Барселони 1 гол та 13 асистів у 21 матчі Ла-Ліги.

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