Торіно прийме рішення щодо Довбика після матчу з Шотландією

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Торіно досі не прийняло рішення щодо трансферу українського нападника Дніпра-1 Аретма Довбика.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
Спортивний директор італійського клубу Давіде Вагнаті відправить свою довірену людину на півфінальний матч відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна, щоб переглянути у грі форварда.
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У результаті перегляду Торіно прийме остаточне рішення, чи купувати 24-річного українця.
Раніше повідомлялося, що Болонья хоче перехопити Довбика у Торіно.