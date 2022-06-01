Торіно прийме рішення щодо Довбика після матчу з Шотландією

Український форвард може опинитися в Серії А

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Торіно досі не прийняло рішення щодо трансферу українського нападника Дніпра-1 Аретма Довбика.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Спортивний директор італійського клубу Давіде Вагнаті відправить свою довірену людину на півфінальний матч відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна, щоб переглянути у грі форварда.

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У результаті перегляду Торіно прийме остаточне рішення, чи купувати 24-річного українця.

Раніше повідомлялося, що Болонья хоче перехопити Довбика у Торіно.