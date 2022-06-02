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Стало відомо, скільки квитків продадуть українцям на матч з Уельсом

Сьогодні 18:15 178 0
Матч Уельс-Україна пройде 5 червня в Кардіффі
Стало відомо, скільки квитків продадуть українцям на матч з Уельсом

Джерело - Чемпіон.

Cardiff City Stadium, на якому у рамках фіналу плей-офф чемпіонату світу-2022 відбудеться гра Уельс - Україна,  розрахований на 26 828 місць. Гостьова квота зазвичай складає 5 відсотків від загальної місткості. Тобто, згідно цієї норми, на українські сектора повинні продати 1 341 квиток. Але ця цифра не є константою. Наприклад, господарі можуть надавати гостям 2 або 3 гостьові трибуни і в цьому випадку норма в 5 відсотків може трохи коригуватися. 

Всі квитки на матч Уельс - Україна розпродані

Немає сумнівів, що українці розкуплять всю квоту, яку на цей матч надасть Футбольна асоціація Уельсу -  розповів Чемпіону активіст українського фан-руху Максим Розенко. - В першу чергу це будуть українці, які вже багато років проживають у Великобританії. До них доєднаються українські біженці, які потрапили на Туманний Альбіон після початку війни. Знаю, що в Кардіфф збирається приїхати багато українських жінок саме з цієї категорії. Вони не дуже цікавилися футболом до війни, але зараз приїдуть з різних куточків Великої Британії з прапорами і в таку важку для нашої країни годину будуть дуже емоційно підтримувати команду Петракова. Ще один сегмент фанів, які збираються до столиці Уельсу -  українські вболівальники, які вже багато років мешкають в Європі і регулярно підтримують нашу збірну в важливих матчах. В грі з Шотландією українська дружина подарувала нам яскраві емоції і перемога над Уельсом буде дуже крутим подарункам всім українцям.        

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