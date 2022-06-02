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Всі квитки на матч Уельс - Україна розпродані

Сьогодні 16:39 153 0
Всі квитки на матч Уельс - Україна розпродані

Джерело - Чемпіон.

Виключення - українські трибуни, квитки на які поступлять у продаж в найближчий час.

В неділю, 5 червня на стадіоні Cardiff City Stadium у рамках фіналу плей-офф чемпіонату світу-2022 відбудеться  матч Уельс - Україна. 26-тисячний Cardiff City Stadium повністю розпроданий на цю гру - немає квитків, доступних для придбання на стадіоні.

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Виключення - гостьові українські трибуни, на які квитки в продаж поступлять в найближчий час.  

Доступ на стадіон буде обмежено лише власниками квитків, а вболівальників без квитків просять уникати прилеглих до нього зон. Уболівальникам без квитків рекомендується не відвідувати міський стадіон Cardiff City Stadium. За межами стадіону не буде жодної фан-ктивності. У центрі міста немає публічного показу чи фан-зони і вболівальникам без квитків рекомендується уникати подорожей через кілька інших подій, які відбудуться в неділю, 5 червня.

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