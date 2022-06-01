Шотландія - Україна 1:3. Як це було

Джерело - Чемпіон.

МАТЧ ЗАВЕРШЕНО! Збірна України перемагає Шотландію та виходить до фіналу відбору ЧС-2022!

90' ГОООООЛ! ЗБІРНА УКРАЇНИ ПЕРЕМАГАЄ ШОТЛАНДІЮ! Зінченко віддав ідеальну передачу на Довбика, який вийшов один на один і переграв воротаря!

90' Зубков класно перехопив м'яч і віддавав на Довбика, який не зміг прийняти м'яч.

90' Остання заміна в складі збірної України. Замість Степаненка на поле вийшов Сидорчук!

90' Гікі подавав у штрафний майданчик збірної України, але удар Генлі виявився неточним.

90' Зінченко класно по центру пройшов і віддав на Зубкова, але Олександр не влучив у площину воріт.

90' Генлі пробивав після подачі з кутового, але повз ворота пройшов м'яч.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Довбик класно зачепився за м'яч і віддавав на Зубкова, але Олександр не зміг зачепитися - удар від воріт.

89' Тепер Довбик боровся з Генлі і теж рукою зіграв.

88' Зубков собі рукою підіграв при обробці м'яча, зафіксував фол арбітр.

87' Мудрик класно корпус поставив у боротьбі з Гікі та дав м'ячу вийти за межі поля.

86' Мудрик видавав розрізний пас на Довбика, але не встиг до м'яча Артем.

85' У контратаку втікали українці, але Шапаренко та Зінченко вирішили розіграти м'яч, не поспішаючи просуватися вперед.

83' Шапаренко збив Крісті у центрі поля і жовту картку отримав ще й український півзахисник.

82' Мудрик на фланзі боровся з Мактомінєм, проте все ж випустив м'яч за бокову лінію.

81' Мудрик у контратаці класно віддав пас на Довбика, але Артем заметушився і не пробив по воротах. Від захисника м'яч пішов на кутовий.

79' Гол! Шотландія зрівнює рахунок! Бущан кулаком вибив м'яч після чого Макгрегор пробивав у дотик. Воротар збірної України зачепив м'яч, але від нього снаряд залетів у сітку воріт. Близьким був Степаненко щоб урятувати нашу команду, проте м'яч перетнув повністю лінію воріт.

78' Подвіна заміна від Петракова: замість Яремчука та Ярмоленка на поле вийшли Довбик та Зубков.

77' Шапаренк порушив правила проти Крісті в центрі поля.

76' Адамс потужно пробивав з-під захисника, але встиг на цей удар зреагувати Бущан, добивання було заблоковано Матвієнком.

74' Крісті у центрі поля грубо зіграв проти Зінченка, але суддя усним попередженням обмежився.

73' Армстронг наважився на дальній удар, але Бущан забрав м'яч у руки.

72' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Циганкова та Маліновського на поле вийшли Мудрик та Шапаренко.

71' Циганков з флангу в центр змістився і пробив по воротах, але Гордон парирував цей удар.

69' Бущан помилився з передачею, але в підсумку атаки подача Робертсона пішла за межі поля.

68' Подвійна заміна в складі збірної Шотландії. Замість Купера на поле вийшов Хендрі, Армстронг продовжив матч замість Гілмора.

67' Бущан помилився, відбивиши м'яч перед собою, але Макгінн трохи повз ворота пробив. Пощастило зараз українській збірній.

66' Мактоміней пробивав по вороотах, але Матвієнко заблокував цей постріл.

65' Крісті подавав на дальню стійку, але там Ярмоленко головою скинув на Забарного, який подалі від воріт вибив м'яч.

64' Адамс подавав у штрафний майданчик, але Забарний головою вибив м'яч подалі.

62' Гікі виконував простріл на дальню стійку, але встиг Бущан перехопити цю передачу.

61' Трохи помилився Степаненко з передачею - аут на користь збірної Шотландії.

60' Маліновський класно перехопив м'яч у центрі поля, але не наважився на удар і віддав пас назад.

59' Макгінн грубо у центрі поля зіграв проти Степаненка за що отримав жовту картку.

58' Яремчук прострілював на дальню стійку, але не встиг Циганков та Зінченко на цю передачу. Поруч зі стійкою пройшов м'яч.

57' Степаненко незручно віддав на Бущана, який не встиг вибити м'яч, пощастило збірній Україні, що м'яч від Макгрегора пішов за межі воріт.

55' Циганков класно обігрався із Зінченком, але Мактоміней заблокував простріл Віктора.

54' Яремчук проти Генлі боровся на фланзі і зумів Роман заробити кутовий.

52' Ярмоленко класно пробивав з меж штрафного майданчика, але Гордон урятував свою команду.

50' Варто відзначити і Забарного, який класно по центру пройшов, розпочавши гольову атаку.

49' ГОООООООООЛ! ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОДВОЮЄ РАХУНОК! Караваєв виконав подачу в штрафний майданчик на Яремчука, який вистрибнув вище за Гікі і відправив м'яч у дальній кут воріт!

48' Стапаненко видав розрізну на Яремчука, але Роман не знайшов продовження атаки і віддав назад.

47' Заміна відбулася в складі збірної Шотландії: замість Дайкса на поле вийшов Крісті.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України після 45 хвилин перемагає Шотландію!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Дайкс грубо ліктем зіграв у верховій боротьбі. Жовта картка для гравця збірної Шотландії.

44' Маліновський намагався пробити з дальньої дистанції, проте повз ворота пішов м'яч.

43' Пробивав з-за меж штрафного Макгрегор, але його удар був заблокований.

42' Матвієнко та Адамс боролися на фланзі. Фол на користь шотландців зафіксував суддя.

40' Зінченко намагався вирізати розрізну передачу на Яремчука, але цей пас перехопив Генлі.

38' Гікі подавав м'яко, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

37' Маліновський завадив Робертсону виконати точний крос у штрафний майданчик - удар від воріт.

36' Степаненко у центрі поля Макгінна збив, штрафний для шотландців.

35' Контролює м'яч збірна Шотландії зараз, не поспішають українські гравці пресингувати суперника.

33' ГОООООООООЛ! Збірна України відкриває рахунок у матчі! Маліновський віддав феноменальне закидання на Ярмоленка, який обробив м'яч одним дотиком і перекинув воротаря!

31' З кутового подавав Ярмоленко, але Матвієнко до м'яча не дістався.

30' Пішла подача в штрафний майданчик збірної України, але Бущан забрав м'яч у руки без проблем.

28' Адамс на Робертсона віддавав передачу, але встиг у захист повернутися Ярмоленко і перехопити цей пас.

26' Ярмоленко наважився на удар правою ногою, не дужим влучним вийшов цей постріл.

25' Маліновський класно по центру пройшов і заробив штрафний.

24' Макгінн пробивав після прострілу з лівого флангу, але вище воріт пішов м'яч.

23' Робертсон класно двох пройшов на фланзі і потужно пробивав, але Циганков заблокував удар - кутовий.

22' Робертсон на фланзі у дриблінг пішов, але Ярмоленко вибив м'яч в аут.

21' Караваєв прострілював на Яремчука, але Роман пробив трохи повз ворота!

20' Циганков класну розрізну передачу віддавав, але Яремчук не встиг переграти Гордона. Кутовий для збірної України!

18' Генлі після кутового пробивав, але м'яч вище воріт пройшов.

17' Ярмоленко отримав м'яч перед Гордоном, але не зміг переграти голкіпера збірної Шотландії!

16' Циганков віддавав на Яремчука, але Роман втратив м'яч.

15' Адамс упав у боротьбі із Забарним і руками відразу м'яч забрав. Арбітр зафіксував штрафний на користь збірної України.

14' Розрізна передача на Дайкса пішла, проте Караваєв корпусом прикрив м'яч і той пішов за межі поля.

13' На фланзі пресингував Циганков і сфолив проти Гікі.

11' Робертсон подавав у штрафний майданчик, але від Гікі м'яч пішов за межі поля.

10' Маліновський Дайксу по ногах сзаду дав, жовта картка для Руслана.

9' Маліновський після розіграшу кутового вирішив пробити, але слабко полетів м'яч і опинився в руках голкіпера.

8' Циганков класно пробивав після скидки від Маліновського, але Гордон встиг дотягнутися до м'яча.

7' Степаненко підштовхнув Макгінна у центрі поля.

6' Яремчук у центрі поля жорстко покотився у підкат за що отримав жовту картку.

5' Циганков прострілював у штрафний майданчик, але м'яч був перехоплений.

3' Степаненко у центрі поля порушив правила після втрати м'яча.

2' Активно пресингують шотландці з перших хвилин, не дають вони розігрувати м'яч біля своїх воріт.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Шотландії!

Лунає гімн збірної України!

Футболісти збірної України вийшли закутані в синьо-жовті прапори!

Команди виходять на поле!

Уболівальники активно співаються пісні і очікують на гравців.

Визначилися стартові склади команд!

Збірна України зіграє проти Шотландії у півфінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Поєдинок відбудеться у середу, 1 червня, на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.