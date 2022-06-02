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Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя

Сьогодні 13:09 171 0
Футболіст прокоментував перемогу над шотландцями
Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя
Фото Getty Images
#Олександр Зінченко

Джерело - sport.ua.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував перемогу над командою Шотландії (3:1) у півфіналі плей-оф ЧС-2022.

"Емоції дуже позитивні, але немає часу радіти, адже попереду дуже важливий матч. Я б назвав його "фіналом усього нашого життя". Тому настав час добре відновитися і підготувати себе якомога краще. Кожен з нас повинен показати найкращу гру в нашому житті, а далі будемо дивитися, що станеться.

Всі дуже добре розуміють, яка ситуація в нашій країні. Головний тренер підібрав правильні слова перед грою, перед виходом на поле. Багато говорити і не треба, бо всі все розуміють, потрібно доводити на полі.

Чи змінився мікроклімат в команді після початку війни? Так, ми всі об'єдналися ще більше, хоча й до цього все було добре, у нас гарний колектив. Наші вболівальники були найкращими, хочу за це їм подякувати. Розумію, що не в кожного є можливість приїхати на стадіон і підтримати збірну, але сьогодні ми чули наших вболівальників всі 90 хвилин. За це я їм дуже дякую від усієї команди. Ми підтримували один одного на полі, це відчувалося. Може, ми не маємо суперзірок, але у нас команда-зірка, тому що ми граємо та б'ємося один за одного", - сказав Зінченко.

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