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Петраков назвав стартовий склад збірної України на гру з Шотландією

Сьогодні 20:23 966 0
Став відомий стартовий склад збірної України
Петраков назвав стартовий склад збірної України на гру з Шотландією
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Шотландії у півфінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Актуально: Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022

Стартовий склад команд: 

Україна: 1. Георгій Бущан, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 21. Олександр Караваєв, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Зінченко, 15. Віктор Циганков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Пятов, 14. Михайло Мудрик, 18. Олександр Піхальонок, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

Шотландія: Гордон, Гікі, Генлі, Купер, Робертсон, Гілмор, Мактоміней, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгінн.

Початок о 21:45 за київським часом.

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