Джерело - Чемпіон.
9' Маліновський після розіграшу кутового вирішив пробити, але слабко полетів м'яч і опинився в руках голкіпера.
8' Циганков класно пробивав після скидки від Маліновського, але Гордон встиг дотягнутися до м'яча.
7' Степаненко підштовхнув Макгінна у центрі поля.
6' Яремчук у центрі поля жорстко покотився у підкат за що отримав жовту картку.
5' Циганков прострілював у штрафний майданчик, але м'яч був перехоплений.
3' Степаненко у центрі поля порушив правила після втрати м'яча.
2' Активно пресингують шотландці з перших хвилин, не дають вони розігрувати м'яч біля своїх воріт.
1' Матч розпочався!
Тепер звучить гімн Шотландії!
Лунає гімн збірної України!
Футболісти збірної України вийшли закутані в синьо-жовті прапори!
Команди виходять на поле!
Уболівальники активно співаються пісні і очікують на гравців.
Визначилися стартові склади команд!
Збірна України зіграє проти Шотландії у півфінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.
Поєдинок відбудеться у середу, 1 червня, на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.