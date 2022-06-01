Джерело - Чемпіон.

9' Маліновський після розіграшу кутового вирішив пробити, але слабко полетів м'яч і опинився в руках голкіпера.

8' Циганков класно пробивав після скидки від Маліновського, але Гордон встиг дотягнутися до м'яча.

7' Степаненко підштовхнув Макгінна у центрі поля.

6' Яремчук у центрі поля жорстко покотився у підкат за що отримав жовту картку.

5' Циганков прострілював у штрафний майданчик, але м'яч був перехоплений.

3' Степаненко у центрі поля порушив правила після втрати м'яча.

2' Активно пресингують шотландці з перших хвилин, не дають вони розігрувати м'яч біля своїх воріт.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Шотландії!

Лунає гімн збірної України!

Футболісти збірної України вийшли закутані в синьо-жовті прапори!

Команди виходять на поле!

Уболівальники активно співаються пісні і очікують на гравців.

Визначилися стартові склади команд!

Збірна України зіграє проти Шотландії у півфінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Поєдинок відбудеться у середу, 1 червня, на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.