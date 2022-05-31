Натан Паттерсон не зіграє у матчі з Україною

Захисник збірної Шотландії Натан Паттерсон не зможе зіграти у відбірному матчі плей-оф ЧС-2022 проти України.

Про це повідомляє Daily Record з посиланням на слова головного тренера національної команди Стіва Кларка.

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На початку березня гравець Евертона переніс операцію на кісточці, через що пропустив решту сезону, але відновитися до матчів збірних не встиг.

"До матчу з Україною готуються всі, крім Натана. Йому не вистачило часу для відновлення. Він не зіграє у першому матчі, решта зможуть", — сказав Кларк.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня.

Раніше визначився склад збірної Шотландії на матч з Україною.