Визначився склад збірної Шотландії на матч з Україною

Джерело - Чемпіон.
Визначився список футболістів збірної Шотландії, які будуть готуватися до матчу 1/2 фіналу плей-оф за вихід на ЧС-2022 з Україною.
Про це повідомляє пресслужба шотландської футбольної асоціації.
Стів Кларк викликав 28 гравців на вирішальні матчі відбору.
Воротарі: Кларк (Сент-Джонстон), Гордон (Харт оф Мідлотіан), Келлі (Мазервелл), Маршалл (Хіберніан)
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Захисники: Купер (Лідс), Хенлі (Норвіч), Хендрі (Брюгге), Хікі (Болонья), Маккенна (Ноттінгем Форест), O’Доннелл (Мазервелл), Паттерсон (Евертон), Релстон (Селтік), Робертсон (Ліверпуль), Суттер (Рейнджерс), Тейлор (Селтік)
Півзахисники: Армстронг (Саутгемптон), Фергюсон (Абердін), Гілмор (Челсі), Джек (Рейнджерс), Макгінн (Астон Вілла), Макгрегор (Селтік), Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Тернбулл (Селтік)
Форварди: Адамс (Саутгемптон), Браун (Стоук Сіті), Крісті (Борнмут), Дайкс (Куїнз Парк Рейнджерс), Стюарт (Сандерленд)
Не потрапив до складу захисник Арсенала Кіран Тірні.
При цьому в список включили захисника Евертона Натана Паттерсона. Обидва гравці відновлюються після операцій і не грали з травня.
Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 червня.