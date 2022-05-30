Челсі підтвердив продажу клубу консорціуму Болі

Російський бізнесмен Роман Абрамович більше не матиме відношення до Челсі

Джерело - офіційний сайт Челсі.

Новим власником Челсі став консорціум на чолі з мільярдером Тоддом Болі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Російський бізнесмен Роман Абрамович більше не матиме відношення до Челсі. Клуб проданий за 4,25 млрд фунтів.

Абрамович нічного не отримає з цієї суми. Уряд Великобританії хоче спрямувати частину суми на підтримку України.

Раніше клуб отримав необхідний дозвіл від керівництва АПЛ та уряду Великобританії.

На початку червня команді повинні видати ліцензію на новий сезон. Також клуб має отримати ліцензію і на участь в Лізі чемпіонів.