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Челсі оголосив про зміну власника клубу

Сьогодні 12:12 240 0
У Челсі змінився власник
Челсі оголосив про зміну власника клубу
Фото - gettyimages
#Роман Абрамович, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - chelseafc.com.

Російський олігарх Роман Абрамович більше не є власником Челсі. 

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

"Футбольний клуб Челсі може підтвердити, що минулої ночі було укладено остаточну угоду про продаж клубу консорціуму Тодда Болі Clearlake Capital.

Остаточне завершення угоди заплановане на понеділок, 30 травня. Того ж дня буде опублікована вся додаткова інформація", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вартість угоди складе 2,5 млрд фунтів. Частина цієї суми піде на реконструкцію стадіону та інфраструктурних об'єктів, частина – на благодійність. Абрамовичу не дістанеться нічого. АПЛ і уряд Великої Британії вже ратифікували угоду.

Нагадаємо, Челсі виділить понад 230 млн фунтів на літні трансфери.

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