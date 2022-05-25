Керівництво АПЛ схвалило продаж Челсі

Челсі отримає нових власників

Керівництво англійської Прем’єр-ліги дало дозвіл на продаж Челсі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тепер для того, аби американський консорціум на чолі з мільярдером Тодом Боелі став повноцінним власником прав на керування клубом, ще необхідне схвалення від уряду Великобританії. Остаточне рішення повинне бути прийняте в найближчі години після консультацій міністрів зі своїми колегами в Європейській комісії.

Нагадаємо, Челсі мусить вирішити всі юридичні аспекти справи до 9 червня – саме тоді АПЛ роздаватиме нові ліцензії командам на наступний сезон.