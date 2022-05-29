Камавінга: У Реалі я виріс як гравець

Джерело - Marca.
Півзахисник Реала Едуардо Камавінга задоволений першим сезоном в складі іспанського клубу.
Про це заявив футболіст.
"Це був неймовірний рік. Тут я виріс як гравець за цей час. Думаю, сьогодні я кращий футболіст, ніж був минулого літа. Перемога в ЛЧ? Важливо зберегти цей настрій. Це робота всієї команди. Шлях був дійсно неймовірним.
Я віддаю перевагу грі шостим номером, ближче до оборони. Але якщо тренер хоче використовувати мене в ролі вісімки, то на цій позиції також віддаватимусь на максимум", - сказав Камавінга.
Перед початком сезону Реал придбав 19-річного хавбека за понад 30 мільйонів євро в Ренна. Француз відзначився 2 голами та 1 асистом у 26 матчах розіграшу Ла-Ліги.
Раніше Реал здолав Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів.