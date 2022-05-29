Камавінга: У Реалі я виріс як гравець

Півзахисник Реала Едуардо Камавінга задоволений першим сезоном в складі іспанського клубу.

Про це заявив футболіст.

"Це був неймовірний рік. Тут я виріс як гравець за цей час. Думаю, сьогодні я кращий футболіст, ніж був минулого літа. Перемога в ЛЧ? Важливо зберегти цей настрій. Це робота всієї команди. Шлях був дійсно неймовірним.

Я віддаю перевагу грі шостим номером, ближче до оборони. Але якщо тренер хоче використовувати мене в ролі вісімки, то на цій позиції також віддаватимусь на максимум", - сказав Камавінга.