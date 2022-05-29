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Левандовський та Бензема - найкращі в ЛЧ за системою гол+пас

Сьогодні 11:01 214 0
Француз став найкращим бомбардиром
Левандовський та Бензема - найкращі в ЛЧ за системою гол+пас
#Бензема, #Роберт Левандовський, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Визначилися найкращі гравці сезону Ліги чемпіонів 2021/2022.

Про це повідомляє УЄФА.

Найкращим бомбардиром став Карім Бензема - 15 голів. Найкращий асистент - Бруно Фернандеш, який оформив 7 гольових пасів.

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За системою гол+пас найкращими стали форвард Баварії Роберт Левандовський та Бензема, які оформили 16 гольових дій.

Нагадаємо, Реал Луніна здолав Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів.

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