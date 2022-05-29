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Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - Реал 0:1: огляд матчу

Сьогодні 07:37 205 0
Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - Реал 0:1: огляд матчу
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал, перемігши в фіналі англійський Ліверпуль, вчотирнадцяте виграв Лігу (Кубок) чемпіонів.

Єдиний і переможний гол на 59-й хвилині забив Вінісіус Жуніор.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22. Фінал
28 травня, Стад Де Франс (Париж)

Ліверпуль - Реал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Вінісіус

Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Тьяго (Фірміно 77), Фабіньйо, Гендерсон (Кейта 77), Діас (Жота 65), Мане, Салах

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Модрич (Себальос 90), Каземіро, Кроос, Вальверде (Камавінга 86), Бензема, Вінісіус (Родріго 90+3)

Попередження: Фабіньйо 62

Зазначимо, Андрій Лунін став третім українським футболістом після Шевченка та Тимощука, який виграв почесний трофей.

Ліверпуль - Реал: найцікавіше про фінал Ліги чемпіонів 2021/22

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