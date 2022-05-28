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Динамо оприлюднило свою позицію щодо наступного сезону УПЛ

Сьогодні 15:11 468 0
Сергій Мохник прокоментував наступний сезон УПЛ
Динамо оприлюднило свою позицію щодо наступного сезону УПЛ
#Динамо Київ, #Мохник, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо виступило за проведення наступного сезону УПЛ на території України.

Про це розповів заступник генерального директора киян Сергій Мохник.

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"Динамо підтримує ініціативу проведення наступного сезону УПЛ на території України. Ми обговорювали це питання на зустрічі, як і проведення турніру серед юнацьких команд.

Позиція Динамо дуже проста – за чіткого протоколу безпеки наші команди братимуть участь у національних чемпіонатах в Україні. Для нас це не проблема, ми готові грати і у Києві, і в інших містах країни.

Будь-які спекуляції на тему того, що Динамо хоче грати за кордоном, є безпідставними. Для нас пріоритет – Україна, але ситуація така, що далеко не все залежить від самих клубів.

На даний момент ми плануємо розпочати підготовку до сезону на нашій клубній базі. Як буде далі – ніхто не може сказати. Якщо питання безпеки не буде закрите, то наші команди проведуть підготовку за кордоном, але у будь-якому разі ми орієнтуємось на старт сезону в Україні.

Ми сподіваємося, що буде вироблено чіткий механізм проведення турніру, який дозволить усім командам нормально підготуватися до сезону та виступати на рідній землі. Динамо братиме активну участь у всіх дискусіях, ми готові надати наш клубний стадіон для проведення матчів.

Керівництво клубу подбало про те, щоб інфраструктура стадіону Динамо імені Валерія Лобановського підтримувалася в повному порядку, і ми готові використати всі потужності клубу для проведення чемпіонату.

Зараз дуже важливо зберігати єдність і спільними зусиллями знайти можливість для проведення сезону 2022/2023. Ми готові грати там, де буде безпечно для команди та всіх, хто пов'язаний із проведенням національних чемпіонатів", - розповів Мохник.

Нагадаємо, на загальних зборах УПЛ не оголосили формат та місце змагань.

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