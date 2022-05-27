На загальних зборах УПЛ не оголосили формат та місце змагань

Невідомі як країна проведення майбутніх змагань, так і календар

Джерело - УПЛ.

Сьогодні, 27 травня, у приміщенні Будинку футболу відбулися Загальні збори учасників Української Прем’єр-Ліги.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Формат наступного сезону не оголосили.

Рішення по новому розіграшу УПЛ буде прийнято за результатами роботи профільних робочих груп, консультацій із владою та військовими адміністраціями. Невідомі як країна проведення майбутніх змагань, так і календар.

Те саме стосується чемпіонату юнацьких команд.

Раніше журналіст повідомляв, що Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ.