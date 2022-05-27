Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ

Джерело - BurBuzz.
У наступному сезоні УПЛ, як і раніше, гратимуть 16 клубів.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Орієнтовно сезон відновиться у середині серпня.
Десна та Маріуполь через зруйновану інфраструктуру пропустять сезон, але за ними збережеться місце в еліті українського футболу.
Лідери Першої ліги Металіст і Кривбас підвищаться в класі та зіграють в сезоні УПЛ.
За проведення сезону на території України виступає більшість - 11 клубів з 16.
Меншість дотримується закордонної позиці - це Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла, які виступають в єврокубках.
Нагадаємо, Ла-Ліга надасть фінансову допомогу УПЛ.