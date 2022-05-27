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Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ

Сьогодні 17:00 207 0
Орієнтовно сезон відновиться у середині серпня
Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - BurBuzz.

У наступному сезоні УПЛ, як і раніше, гратимуть 16 клубів.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Орієнтовно сезон відновиться у середині серпня.

Десна та Маріуполь через зруйновану інфраструктуру пропустять сезон, але за ними збережеться місце в еліті українського футболу.

Лідери Першої ліги Металіст і Кривбас підвищаться в класі та зіграють в сезоні УПЛ.

За проведення сезону на території України виступає більшість - 11 клубів з 16.

Меншість дотримується закордонної позиці  - це Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла, які виступають в єврокубках.

Нагадаємо, Ла-Ліга надасть фінансову допомогу УПЛ.

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