Шахтар не буде продавати вінгера збірної України Михайла Мудрика влітку.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Як сказав, наголошую, директор клубу по футболу Даріо Срна, президент Шахтаря прийняв рішення не продавати Мудрика цього літа. Тому, швидше за все, що Мудрик гратиме в Лізі чемпіонів у складі Шахтаря".

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"Він справді був близький до Баєра. Цей хлопчина дуже хотів перейти в німецьку команду. Я знаю, що на нього може подіяти таке рішення президента, але в нього чинний контракт. На сьогоднішній момент є рішення не продавати Мудрика", - прокоментував Циганик.