Мудрик і Миколенко повернулися до загальної групи збірної України

Гравці тренувалися у загальній групі

Національна збірна України з футболу продовжує у Словенії підготовку до півфінального стикового матчу плей-оф чемпіонату світу-2022 проти команди Шотландії.

Про це повідомляє УАФ.

До загальної групи повернулися Михайло Мудрик та Віталій Миколенко.

Наразі недоступні лише Шапаренко і Попов. Хавбек Динамо працює за індивідуальною програмою, а його одноклубник чекає на контрольне обстеження, після якого буде визначено подальший хід реабілітації.

Матч проти Шотландії відбудеться 1 червня.

Раніше повідомлялося, що УАФ не повідомлятиме результат двостороннього матчу збірної України.

Також Маліновський оцінив збір національної команди.