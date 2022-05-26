Мудрик і Миколенко повернулися до загальної групи збірної України

Джерело - uaf.ua.
Національна збірна України з футболу продовжує у Словенії підготовку до півфінального стикового матчу плей-оф чемпіонату світу-2022 проти команди Шотландії.
Про це повідомляє УАФ.
До загальної групи повернулися Михайло Мудрик та Віталій Миколенко.
Наразі недоступні лише Шапаренко і Попов. Хавбек Динамо працює за індивідуальною програмою, а його одноклубник чекає на контрольне обстеження, після якого буде визначено подальший хід реабілітації.
Матч проти Шотландії відбудеться 1 червня.
Раніше повідомлялося, що УАФ не повідомлятиме результат двостороннього матчу збірної України.
Також Маліновський оцінив збір національної команди.