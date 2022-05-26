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Мудрик і Миколенко повернулися до загальної групи збірної України

Сьогодні 09:27 232 0
Гравці тренувалися у загальній групі
Мудрик і Миколенко повернулися до загальної групи збірної України
Фото - УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Національна збірна України з футболу продовжує у Словенії підготовку до півфінального стикового матчу плей-оф чемпіонату світу-2022 проти команди Шотландії.

Про це повідомляє УАФ.

До загальної групи повернулися Михайло Мудрик та Віталій Миколенко.

Наразі недоступні лише Шапаренко і Попов. Хавбек Динамо працює за індивідуальною програмою, а його одноклубник чекає на контрольне обстеження, після якого буде визначено подальший хід реабілітації.

Матч проти Шотландії відбудеться 1 червня. 

Раніше повідомлялося, що УАФ не повідомлятиме результат двостороннього матчу збірної України.

Також Маліновський оцінив збір національної команди.

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