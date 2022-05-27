Торіно готує трансфер вінгера Шахтаря

Соломон влітку може змінити клуб

Торіно розпочав роботу над підготовкою до наступного сезону та пошуком відповідного підкріплення команди.

Про це розповів журналіст Джанлука Ді Марціо.

Туринський клуб вже знайшов ідеального гравця на заміну Йосипу Брекало, який залишить команду. Цим футболістом є вінгер Шахтаря Манор Соломон.

Торіно розпочав перемовини з донецьким клубом після зриву переходу 22-річного ізраїльтянина у Фулгем. Участь у переговорах бере італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб з Італії намагатиметься виграти боротьбу за півзахисника, тому розвиток подій очікується в найближчі години.

У 16 матчах достроково завершеного сезону УПЛ Соломон забив 4 голи та зробив 1 асист.

Нагадаємо, Тоттенгем цікавиться вінгером Шахтаря.