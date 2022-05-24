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Тоттенхем цікавиться вінгером Шахтаря

Сьогодні 16:25 245 0
Сума у ​​7 мільйонів фунтів за Соломона не стане проблемою для лондонців
Тоттенхем цікавиться вінгером Шахтаря
#Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - sport.ua.

Ізраїльський вінгер Шахтаря Манор Соломон таки може продовжити кар'єру в одному з лондонських клубів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Tottenham Insight.

Зараз інтерес до вінгер виявляє Тоттенгем. Спочатку шпори придивлялися до ізраїльтянина, але коли виникла інформація про перехід того до Фулгема, охололи до можливості поборотися за трансфер футболіста.

Нині перехід Соломона у Фулгем де-факто зірвався, що знову привернуло увагу шпор до Манора.

Зазначається, що сума у ​​7 мільйонів фунтів, у яку нібито оцінює Шахтар свого легіонера, не стане проблемою для Тоттенгема.

Примітно, що минулого літа в пресі повідомлялося про бажання гірників виручити 30 мільйонів євро від продажу Соломона. Тоді предметний інтерес до ізраїльтянина виявляла Аталанта, яка була готова заплатити 20 мільйонів євро.

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