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Соломон анонсував свій відхід з Шахтаря

Сьогодні 13:23 249 0
Соломон влітку може змінити клуб
Соломон анонсував свій відхід з Шахтаря
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - sport.ua.

Ізраїльський вінгер Шахтаря Манор Соломон найближчим часом залишить донецький клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Я тривалий час не грав у офіційних матчах після періоду у березні зі збірною. У цей час я тренувався краще, ніж за все своє життя, працював над тим, що хотів, і покращував те, що хотів. У особистих тренуваннях ми працювали дуже важко, і я провів ще два з половиною тижні із Шахтарем у Туреччині. Я чудово почуваюся на тренуваннях з командою, але гра – це щось інше.

Я не знаю, яким буде моє майбутнє і де я гратиму наступного сезону, швидше за все, я більше не гратиму у Шахтарі і підпишу контракт з іншим клубом. Поки що не знаю, де я опинюся, але це питання часу. Чи буде трансфер до Фулгема"? Більшість публікацій із цього приводу невірні", - сказав Соломон.

Нагадаємо, Тоттенгем цікавиться вінгером Шахтаря.

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