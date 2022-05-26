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УАФ не повідомлятиме результат двостороннього матчу збірної України

Сьогодні 08:38 292 0
Матч відбудеться за лаштунками
УАФ не повідомлятиме результат двостороннього матчу збірної України
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Збірна України зіграє двосторонній матч на тренувальних зборах в словенському Брдо.

Про це повідомляє УАФ.

"Склади, на які буде поділено виконавців для проведення двосторонки, як і перебіг подій на полі, тренерський штаб воліє залишити за лаштунками підготовки. Тож уболівальникам не варто очікувати завтра результату, авторів голів та статистичних даних. Однак за підсумками внутрішнього спарингу головний тренер збірної України дасть свій коментар", - йдеться в повідомленні.

Це буде остання практика збірної перед офіційною зустріччю з Шотландією в рамках відбору на чемпіонат світу в Катарі.

Раніше Маліновський оцінив збір національної команди.

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