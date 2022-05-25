Маліновський: Цей збір має більшу вагу, ніж кілька років тому

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів про підготовку до матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

"Було дуже хороше навантаження вчора, інтенсивне тренування. Ми готуємось. Потрібно добре попрацювати перед цими матчами. Зінченка всі привітають з чемпіонством. Те, що було після матчу, - це важливий момент, його підтримав стадіон. Те, як він переживає за Україну - це видно по ньому.

Я хочу привітати його з чемпіонством. Вважаю, що це його не останнє чемпіонство. Ті, хто грають в Європі, повинні показувати, який у нас характер. Ми не можемо якісь інші речі робити на полі, але ми можемо показати на полі, який наш український дух та які ми люди всередині.

Коли всі приїдуть, почнеться більше тактичних моментів. Ми повинні згадати зв'язки, які були у нас на полі. Будемо готуватись. Цей збір, ці матчі мають трохи більшу вагу, ніж кілька років тому", - зазначив Маліновський.