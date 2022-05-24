Україна мала кілька варіантів для проведення спарингів - Петраков відмовився

У синьо-жовтих було декілька варіантів

Під час другого етапу підготовки до червневих матчів збірна України не проведе жодного спарингу через рішення Олександра Петракова.

Про це повідомляє журналіст каналів Футбол Ігор Бурбас.

Не проводити спаринги на другому зборі - рішення, яке вимушений був прийняти Олександр Петраков. У синьо-жовтих було декілька варіантів.

Фенербахче, Мальта, Сан Марино та Венесуела дали добро на гру.Але на той момент у нашого тренерського штабу був зверстаний графік. 26 числа команда проведе двосторонку, це і буде остання практика перед червневими офіційними поєдинками.

Раніше Вацко жорстко прокоментував поведінку Петракова.