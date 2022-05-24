Головне
Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ
Вчора 07:04 967
Кохан виграв турнір у Франції
Сьогодні 12:41 146
УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка
Сьогодні 10:10 251
Суркіс запропонував провести чемпіонат України за схемою Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:56 578
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу
Вчора 23:57 3078
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:54 15441
Левандовський виграв Золоту бутсу другий сезон поспіль
Вчора 19:21 945
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Вчора 14:09 12945
Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос
Вчора 14:04 497
Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції
Вчора 13:52 215747
Прямі трансляції

Збірна України більше не зіграє спарингів перед матчем з Шотландією

Сьогодні 12:54 330 0
Домовленості з африканськими суперниками з різних причин зірвалися.
Збірна України більше не зіграє спарингів перед матчем з Шотландією
Фото - УАФ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України більше не проводитиме товариські матчі перед стиковою зустріччю відбору ЧС-2022 з Шотландією, що відбудеться 1 червня.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Завершальний тиждень підготовки у збірної України мине суто в тренувальному режимі. На жаль, спарингів у травні більше не буде. З різних причин, але домовленості з африканськими суперниками остаточно злетіли. Тож далі лише офіційні матчі", - розповів Бурбас.

Раніше повідомлялося про скасування спарингу з ДР Конго.

Нагадаємо, Попов завершує реабілітацію після травми.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу 3078
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 3677
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 10773
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 15441
Дикість дня. На росії 10-річний воротар відлупцював арбітра ключкою Дикість дня. На росії 10-річний воротар відлупцював арбітра ключкою 2617
У бою з російським окупантом загинув український боксер Прудкий У бою з російським окупантом загинув український боксер Прудкий 4146
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52535
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25108
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22925
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38680
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22381 4
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6033