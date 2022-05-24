Збірна України більше не зіграє спарингів перед матчем з Шотландією

Домовленості з африканськими суперниками з різних причин зірвалися.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України більше не проводитиме товариські матчі перед стиковою зустріччю відбору ЧС-2022 з Шотландією, що відбудеться 1 червня.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Завершальний тиждень підготовки у збірної України мине суто в тренувальному режимі. На жаль, спарингів у травні більше не буде. З різних причин, але домовленості з африканськими суперниками остаточно злетіли. Тож далі лише офіційні матчі", - розповів Бурбас.

Раніше повідомлялося про скасування спарингу з ДР Конго.

Нагадаємо, Попов завершує реабілітацію після травми.