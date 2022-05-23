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"Я в ах** від цього!" - Вацко жорстко прокоментував поведінку Петракова ВІДЕО

Сьогодні 13:38 Андрій Дунець 614 0
"Я в ах** від цього!" - Вацко жорстко прокоментував поведінку Петракова ВІДЕО
#Вацко, #Збірна України з футболу, #Олександр Петраков

Джерело - Вацко Live.

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко дуже незадоволений тим, як поводиться тренер збірної України Олександр Петраков на зустрічах зі ЗМІ.

Про це Вацко розповів на своєму YouTube-каналі.

"Знаєте, що таке національна збірна України для мене? Це футбольна вершина, гордість нації, солідність. І коли людина, яка очолює цю збірну, на прес-конференції, публічному заході в рамках міжнародного матчу за участю міжнародних медіа розповідає, що дасть два вихідні своїм футболістам, щоб ті два дні працювали у ліжках з жінками…

Перед цим була історія у Гладбаху із цитатою: "Ніколи не думав, що буду сидіти в Німеччині, тут будуть до мене добре ставитися і бажати щастя, а мої брати будуть нас вбивати". Як це розуміти? Хто брати? Які брати? А де не брати? А німці хто? Ще не вистачало сказати "дєди ваївалі".

У цій ситуації мені стає, як називає цей стан сучасна молодь, "крінжово". Моє покоління висловлювалося простіше та чіткіше – я в ах** від цього. Ні більше, ні менше. В ах**!

Олександре Васильовичу, ви – головний тренер національної збірної України. Ви розумієте де ви? Розумієте на якому ви рівні? Розумієте команду якої країни і в який час ви представляєте на міжнародному рівні? Ви у принципі розумієте, яка зараз у вас місія там, у Європі. Особливо на офіційних медіа-заходах.

Kalush виходить на Євробачення і на увесь світ кричить: "Save Азовсталь", а тут національна збірна України і відпрацювати жінками в ліжках… Ви серйозно?

У той же час, плюс-мінус в той же день, інші фото – зі зустрічі Андрія Шевченка з президентом Володимиром Зеленським. Весь медіапростір заповнений інтерв’ю Шевченка в статусі амбасадори благодійної платформи United 24 із меседжами, що він представляє Україну на міжнародній арені вже багато років. Різницю відчуваєте?" - сказав Вацко.

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