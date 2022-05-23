"Я в ах** від цього!" - Вацко жорстко прокоментував поведінку Петракова ВІДЕО

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко дуже незадоволений тим, як поводиться тренер збірної України Олександр Петраков на зустрічах зі ЗМІ.

Про це Вацко розповів на своєму YouTube-каналі.

"Знаєте, що таке національна збірна України для мене? Це футбольна вершина, гордість нації, солідність. І коли людина, яка очолює цю збірну, на прес-конференції, публічному заході в рамках міжнародного матчу за участю міжнародних медіа розповідає, що дасть два вихідні своїм футболістам, щоб ті два дні працювали у ліжках з жінками…

Перед цим була історія у Гладбаху із цитатою: "Ніколи не думав, що буду сидіти в Німеччині, тут будуть до мене добре ставитися і бажати щастя, а мої брати будуть нас вбивати". Як це розуміти? Хто брати? Які брати? А де не брати? А німці хто? Ще не вистачало сказати "дєди ваївалі".

У цій ситуації мені стає, як називає цей стан сучасна молодь, "крінжово". Моє покоління висловлювалося простіше та чіткіше – я в ах** від цього. Ні більше, ні менше. В ах**!

Олександре Васильовичу, ви – головний тренер національної збірної України. Ви розумієте де ви? Розумієте на якому ви рівні? Розумієте команду якої країни і в який час ви представляєте на міжнародному рівні? Ви у принципі розумієте, яка зараз у вас місія там, у Європі. Особливо на офіційних медіа-заходах.

Kalush виходить на Євробачення і на увесь світ кричить: "Save Азовсталь", а тут національна збірна України і відпрацювати жінками в ліжках… Ви серйозно?

У той же час, плюс-мінус в той же день, інші фото – зі зустрічі Андрія Шевченка з президентом Володимиром Зеленським. Весь медіапростір заповнений інтерв’ю Шевченка в статусі амбасадори благодійної платформи United 24 із меседжами, що він представляє Україну на міжнародній арені вже багато років. Різницю відчуваєте?" - сказав Вацко.