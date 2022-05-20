Тоттенгем бажає підписати захисника Барселони

Ленгле може продовжити кар'єру в АПЛ

Лондонський Тоттенгем зацікавлений у підписанні захисника каталонської Барселони та національної збірної Франції Клемана Ленгле.

Про це повідомляє Sport.es.

Головний тренер каталонців Хаві не розраховує на 26-річного француза, тому шпори мають намір придбати футболіста у літнє трансферне вікно.

Цього сезону Ленгле взяв участь у 26 матчах за каталонців у всіх турнірах і відзначився однією гольовою передачею. Його контракт із Барселоною спливає влітку 2026 року.

Раніше Конте отримає 3 млн євро, якщо виведе Тоттенгем у Лігу чемпіонів.