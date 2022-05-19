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Конте отримає 3 млн євро, якщо виведе Тоттенгем у Лігу чемпіонів

Сьогодні 10:22 220 0
Італієць близький до виконання важливого пункту в контракті
Конте отримає 3 млн євро, якщо виведе Тоттенгем у Лігу чемпіонів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Конте, #Тоттенгем

Джерело - The Times.

У контракті головного тренера Тоттенгема Антоніо Конте прописаний пункт про виплату бонусу в разі потрапляння команди до Ліги чемпіонів на наступний сезон

Про це повідомляє The Times.

Італійський фахівець отримає 3 мільйони євро, якщо зможе виконати поставлене завдання.

Для того, аби гарантувати фініш сезону у ТОП-4 АПЛ, "шпорам" необхідно перемогти Норвіч в останньому турі.

Також Тоттенгем задовольнити нічия, якщо Арсенал в паралельній зустрічі з Евертоном не відіграє відставання в 5 пунктів в графі різниці забитих та пропущених голів.

Нагадаємо, Тоттенгем викупить Кулусевскі та Ромеро.

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