Конте отримає 3 млн євро, якщо виведе Тоттенгем у Лігу чемпіонів

Джерело - The Times.
У контракті головного тренера Тоттенгема Антоніо Конте прописаний пункт про виплату бонусу в разі потрапляння команди до Ліги чемпіонів на наступний сезон
Про це повідомляє The Times.
Італійський фахівець отримає 3 мільйони євро, якщо зможе виконати поставлене завдання.
Для того, аби гарантувати фініш сезону у ТОП-4 АПЛ, "шпорам" необхідно перемогти Норвіч в останньому турі.
Також Тоттенгем задовольнити нічия, якщо Арсенал в паралельній зустрічі з Евертоном не відіграє відставання в 5 пунктів в графі різниці забитих та пропущених голів.
Нагадаємо, Тоттенгем викупить Кулусевскі та Ромеро.